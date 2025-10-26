Adani | Il percorso di Allegri col Milan va visto con ottimismo e va rispettato

L'ex calciatore Lele Adani ha commentato il momento del Milan dopo il pareggio contro il Pisa. Ecco la sua analisi dalle storie su Instagram. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Adani: “Il percorso di Allegri col Milan, va visto con ottimismo e va rispettato”

Adani: “Inter conosce il suo percorso, Chivu ha attecchito subito. Non sono per niente stupito” - X Vai su X

"La permanenza di Chiesa a Liverpool non dipenderà da un gol, per quanto pesante. Il gol altro non è che il culmine di un percorso altalenante, che ha visto tutte le componenti del Liverpool - staff, calciatori e pubblico - stringersi attorno all'ex Juventus e, - facebook.com Vai su Facebook

Milan, clamoroso Allegri: fugge da Adani alla Ds poi bufera con Ciccio Graziani - Massimiliano Allegri al termine del match vinto con la Fiorentina ha iniziato l'intervista con la RAI e poi è fuggito prima delle possibili domande da studio di Lele Adani e Ciccio Graziani. Riporta sport.virgilio.it

Adani stupito da Allegri e da ciò che ha visto fare al Milan: “È quello che chiedevo e che speravo” - La sconfitta all'esordio contro la Cremonese non ha fatto abbattere la squadra di Massimiliano Allegri il quale è stato bravo insieme al suo staff a ... Lo riporta fanpage.it

Adani imprevedibile su Allegri: “Siate sinceri. Ho aspettato questo momento per cinque anni” - Merito della lucidità di Pulisic e Fofana sottoporta ma anche di una espressione corale di ... Lo riporta fanpage.it