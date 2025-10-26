Adani | Il percorso di Allegri col Milan va visto con ottimismo e va rispettato

Pianetamilan.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex calciatore Lele Adani ha commentato il momento del Milan dopo il pareggio contro il Pisa. Ecco la sua analisi dalle storie su Instagram. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

adani il percorso di allegri col milan va visto con ottimismo e va rispettato

© Pianetamilan.it - Adani: “Il percorso di Allegri col Milan, va visto con ottimismo e va rispettato”

