Ad Affari Tuoi Alessandra dalla Calabria non ascolta il figlio e perde 200mila euro

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di Affari Tuoi del 26 ottobre, Alessandra dalla Calabria vince 40mila euro ignorando il figlio Giuseppe. Il bambino aveva indicato il 5 con 105mila: dentro c'erano 200mila. Il pacco nero con cui lei aveva scambiato il 5 ne aveva 100mila. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

