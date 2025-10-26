Ad Affari Tuoi Alessandra dalla Calabria non ascolta il figlio e perde 200mila euro
Nella puntata di Affari Tuoi del 26 ottobre, Alessandra dalla Calabria vince 40mila euro ignorando il figlio Giuseppe. Il bambino aveva indicato il 5 con 105mila: dentro c'erano 200mila. Il pacco nero con cui lei aveva scambiato il 5 ne aveva 100mila. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Ascoltitv #21ottobre: Il Commissario Montalbano batte La notte nel cuore, i dati di Affari Tuoi e La Ruota - X Vai su X
Ad Affari Tuoi ha giocato Mauro dall’Abruzzo. Dopo un cambio accettato e ben tre rifiutati, il concorrente scopre che nel suo pacco c’era Gennarino. Il finale è nelle mani della Regione Fortunata: ecco cosa è successo - facebook.com Vai su Facebook
Ad Affari Tuoi Alessandra dalla Calabria non ascolta il figlio e perde 200mila euro - Nella puntata di Affari Tuoi del 26 ottobre, Alessandra dalla Calabria vince 40mila euro ignorando il figlio Giuseppe ... fanpage.it scrive
Chi è Alessandra della Calabria, concorrente di Affari tuoi del 26 ottobre? - Chi è Alessandra della Calabria, concorrente di Affari tuoi del 26 ottobre? Da tag24.it
Chi è Fabio, fratello di Alessandra della Calabria ad Affari tuoi? - Chi è Fabio, fratello di Alessandra della Calabria ad Affari tuoi? Come scrive tag24.it