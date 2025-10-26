Active Abruzzo con Peppone Calabrese ha fatto tappa a Villa Celiera nella piana del Voltigno VIDEO

Emozioni, colori e riflessioni dopo la due giorni di tour di Giuseppe “PepponeCalabrese, che ha girato la nostra regione ospite dell’evento “Active Abruzzo” organizzato dalla Cna per promuovere la vacanza attiva e il turismo esperienziale.Il tour del presentatore di “Linea Verde” ha fatto tappa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

