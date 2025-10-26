Acquaviva delle Fonti | concorso pianistico in finale un italiano e due sudcoreani Oggi

Di seguito il comunicato: Nel terzetto di concorrenti che si contenderanno lo scettro dell’International Piano Competition «Città Acquaviva delle Fonti – Premio Giovanni Colafemmina» ci sono il ventitreenne pianista milanese Ario Nikolaus Von Gayling Westphal Sgroi e due sfidanti provenienti dalla Corea del Sud, il ventottenne Joo-Young Kim e la venticinquenne Sera Yang. La finale, aperta al pubblico, è in programma domenica 26 ottobre (ore 18) nel Teatro Luciani, dove i pretendenti alla vittoria saranno affiancati nelle loro esibizioni dall’Orchestra Filarmonica Pugliese diretta da Giovanni Minafra. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Noinotizie.it - Acquaviva delle Fonti: concorso pianistico, in finale un italiano e due sudcoreani