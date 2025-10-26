Acquaviva delle Fonti | concorso pianistico in finale un italiano e due sudcoreani Oggi
Di seguito il comunicato: Nel terzetto di concorrenti che si contenderanno lo scettro dell’International Piano Competition «Città Acquaviva delle Fonti – Premio Giovanni Colafemmina» ci sono il ventitreenne pianista milanese Ario Nikolaus Von Gayling Westphal Sgroi e due sfidanti provenienti dalla Corea del Sud, il ventottenne Joo-Young Kim e la venticinquenne Sera Yang. La finale, aperta al pubblico, è in programma domenica 26 ottobre (ore 18) nel Teatro Luciani, dove i pretendenti alla vittoria saranno affiancati nelle loro esibizioni dall’Orchestra Filarmonica Pugliese diretta da Giovanni Minafra. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Avviso pubblico per gli Enti del Terzo Settore Il Comune di Acquaviva delle Fonti informa che è stato pubblicato l’Avviso Pubblico di accreditamento rivolto agli Enti del Terzo Settore interessati a svolgere attività di doposcuola per l’anno scolastico 2025/202 - facebook.com Vai su Facebook
Acquaviva delle Fonti, torna il Concorso Pianistico Internazionale “Città di Acquaviva – Premio Giovanni Colafemmina” - Da giovedì 23 ottobre prenderà il via la competizione vera e propria, che si concluderà domenica 26 ottobre alle 18 al Teatro Luciani con la finale aperta al pubblico. Lo riporta giornaledipuglia.com
Acquaviva delle Fonti: stasera recital di Nagino Maruyama Preludio alla nona edizione dell'International piano competition - Wei Chen), la giapponese Nagino Maruyama è la grande protagonista del recital che mercoledì 22 ottobre (ore 20), nella Sala Colafemmina di Pa ... noinotizie.it scrive