Acerbi Inter partita non brillante quella del centrale nerazzurro al Maradona! Il focus sul match del difensore

Internews24.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Acerbi Inter, Tuttosport boccia il difensore nerazzurro per la partita contro i partenopei! L’analisi del match del giocatore ex Lazio. Il confronto tra Francesco Acerbi e Juan Jesus al Maradona è stato un tema caldo, alimentato anche dal passato della sfida tra Inter e Napoli del 17 marzo 2024, che aveva visto l’accusa di un presunto epiteto razzista da parte di Acerbi nei confronti del difensore brasiliano. Ieri, dopo un anno, sette mesi e otto giorni, i due si sono ritrovati nuovamente faccia a faccia, ma questa volta sul campo, in una partita che è diventata ancora più significativa per l’andamento della stagione e le dinamiche tra i due calciatori. 🔗 Leggi su Internews24.com

acerbi inter partita non brillante quella del centrale nerazzurro al maradona il focus sul match del difensore

© Internews24.com - Acerbi Inter, partita non brillante quella del centrale nerazzurro al Maradona! Il focus sul match del difensore

Contenuti che potrebbero interessarti

acerbi inter partita brillanteNapoli-Inter 3-1, le pagelle: McTominay (8) è unico, Anguissa (7,5) combatte. Acerbi (4,5), che incubo. Lautaro (5) spreca - 1 l'Inter e torna in vetta alla classifica dopo una settimana molto complessa. msn.com scrive

acerbi inter partita brillanteNapoli-Inter, pagelle: Disastro Acerbi. Mariani scandaloso ma l’Inter ha una colpa grave - Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Napoli- Come scrive msn.com

Inter, Acerbi: “Credevamo nella Champions. Spalletti? Mi sono sentito usato” - L’Inter di Cristian Chivu è partita con difficoltà, come dimostrato dalle due sconfitte arrivate contro Udinese e Juventus, ma ha dato ... Come scrive gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Acerbi Inter Partita Brillante