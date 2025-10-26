Acerbi e Juan Jesus si ritrovano dopo 587 giorni | la sfida a distanza durante l’incontro Napoli Inter

Inter News 24 Acerbi ritrova Juan Jesus dopo la polemica razzista del marzo 2024! Cos’è successo tra i due e le tensioni nella partita di ieri. Francesco Acerbi e Juan Jesus si sono ritrovati ieri in un confronto diretto, a distanza di un anno, sette mesi e otto giorni, da quando si affrontarono nell’ Inter Napoli del 17 marzo 2024, una partita finita 1-1 ma che rimase nella memoria per il presunto epitetto razzista lanciato da Acerbi contro il difensore brasiliano. Quello fu un episodio che scatenò polemiche e accuse, con una lunga ombra di squalifica e l’esclusione di Acerbi dalle convocazioni della Nazionale, deciso da Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Acerbi e Juan Jesus si ritrovano dopo 587 giorni: la sfida a distanza durante l’incontro Napoli Inter

Serie A - 18:00 Napoli XI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Neres. Inter Milan XI: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bo - facebook.com Vai su Facebook

ONCES #SerieA | #NapoliInter #NAPOLI | Milinkovic-Savic - Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesús, Spinazzola - Zambo Anguissa, Gilmour, De Bruyne - Politano, Neres, McTominay. #INTER | Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, M - X Vai su X

