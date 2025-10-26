Accusato di violenza sessuale su una pallavolista allenatore assolto

L’accusa mossa contro di lui era di quelle terribili: violenza sessuale nei confronti di una sua giocatrice, per giunta minorenne all’epoca dei fatti. Nelle scorse ore, però, l’incubo in cui era finito un allenatore di pallavolo in Trentino è finito, con l’assoluzione giunta dal Tribunale di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

