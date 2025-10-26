Accusati di estorsione dalla dipendente processo bis per coppia di farmacisti

Annullamento con rinvio. E’ quanto disposto dalla seconda sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Sergio Beltrani, che ha accolto il ricorso della Procura Generale di Napoli avverso la sentenza della Corte di Appello partenopea che ha assolto dall’accusa di estorsione ai danni di una. 🔗 Leggi su Casertanews.it

