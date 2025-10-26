Accoltellato per strada a Milano | finisce in ospedale
Poco dopo le 13 di domenica 27 ottobre un uomo di 30 anni è stato accoltellato in piazzale Selinunte, vicino alla fermata della metro lilla Segesta.Cosa è successoÈ stato raggiunto da diversi fendenti al torace e in altre parti del corpo: ancora non è chiaro cosa sia successo nei minuti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Movida violenta a Palermo, accoltellato un uomo di 35 anni in via Chiavettieri: colpito al collo e al braccio. La strada ricade in una delle zone rosse predisposte dal prefetto. Sull'aggressione indaga la polizia. Servizio di Davide Ferrara - facebook.com Vai su Facebook
Agguato nella notte a #Collegno, vicino #Torino. Un imprenditore di 39 anni è stato accoltellato a morte, per strada, da un uomo incappucciato che poi è fuggito. È caccia al killer. #Tg1 Lorenza Castagneri - X Vai su X
Accoltellato per strada a Milano: finisce in ospedale - La vittima è un ragazzo di 30 anni, colpito al torace e in diverse parti del corpo. Come scrive milanotoday.it
Accoltellato in strada a Milano, operato e in pericolo di vita - È ancora in pericolo di vita il 31enne originario del Gambia accoltellato la notte scorsa in via Vitruvio, angolo via Lepetit, a Milano. Riporta ansa.it
Accoltellato durante una lite in via Sarpi a Milano, è grave: fermato un uomo - Questa mattina un uomo, cittadino cinese, è stato accoltellato da un connazionale al culmine di una lite in via Sarpi, a Milano. Come scrive fanpage.it