Accoltellato per gelosia | 32enne in fin di vita all' Ospedale Maggiore di Parma

Parmatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ricoverato in fin di vita all'Ospedale Maggiore di Parma il 32enne accoltellato nel pomeriggio di domenica 26 ottobre a Fiorenzuola. È arrivato a Parma in elisoccorso. Le sue condizioni di salute sono gravissime. Secondo le prime informazioni sarebbe stato colpito da una decina di fendenti.Come. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Accoltellato Gelosia 32enne Fin