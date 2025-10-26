Accoltellato per gelosia | 32enne in fin di vita all' Ospedale Maggiore di Parma
È ricoverato in fin di vita all'Ospedale Maggiore di Parma il 32enne accoltellato nel pomeriggio di domenica 26 ottobre a Fiorenzuola. È arrivato a Parma in elisoccorso. Le sue condizioni di salute sono gravissime. Secondo le prime informazioni sarebbe stato colpito da una decina di fendenti.Come. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
