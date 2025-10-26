Accoltellati in centro a Milano due ragazzi di 17 e 18 anni l’aggressione di notte | uno rischia la vita
Due giovani di 17 e 18 anni sono stati accoltellati questa notte dopo le 2 in viale Camoens, fra parco Sempione e la Triennale a Milano. Sul posto sono arrivati polizia e sanitari. Uno dei due sarebbe in gravi condizioni. Il diciottenne italiano ferito al bacino e sotto all’orecchio, portato in codice rosso all’ospedale Niguarda, è stato subito operato ed ora è ricoverato, in pericolo di vita, in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. L’altro, egiziano di 17 anni, è stato invece ferito alla testa ed è stato portato in codice verde al Fatebenefratelli. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati aggrediti da un gruppetto di giovani nordafricani. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
Genova: accoltella un giovane in centro storico, arrestato 20enne algerino. Genova: accoltella un giovane in centro storico, arrestato 20enne algerino. Altri due arresti nella stessa giornata da parte della Polizia. #notizie #news #cronaca #politica #eventi #sp - facebook.com Vai su Facebook
25enne accoltellato in centro a Bolzano, è fuori pericolo. Gli inquirenti sono sulle tracce degli aggressori #ANSA - X Vai su X
Due giovani accoltellati in centro a Milano, uno è in pericolo di vita - Secondo una prima ricostruzione, da un gruppetto di ragazzi nordafricani ... Segnala msn.com
Accoltellati in centro a Milano due ragazzi di 17 e 18 anni, l’aggressione di notte: uno rischia la vita - I due sarebbero stati aggrediti da un gruppo di ragazzi nordafricani. Si legge su open.online
Milano, due ragazzi accoltellati in centro da un gruppo di coetanei: gravissimo un 18enne - Due ragazzi, un 18enne e un 17enne, sono stati accoltellati nella notte a via Camoens vicino al parco Sempione a Milano . Come scrive msn.com