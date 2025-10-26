Accoltella il compagno dell' ex fidanzata e si toglie la vita trovato carbonizzato in auto | L' ha colpito 10 volte La fuga e il movente

Un uomo di 32 anni è stato ferito gravemente a coltellate nel pomeriggio di domenica, 26 ottobre 2025, a Fiorenzuola d?Arda. La vittima è stata trasportata d?urgenza. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Accoltella il compagno dell'ex fidanzata e si toglie la vita, trovato carbonizzato in auto: «L'ha colpito 10 volte». La fuga e il movente

