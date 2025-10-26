Accoltella il compagno della ex fidanzata poi si dà fuoco e muore | trovato carbonizzato in auto L' ha colpito 10 volte | la fuga e il movente
Un uomo è stato ferito gravemente a coltellate nel pomeriggio di domenica, 26 ottobre 2025, a Fiorenzuola d?Arda. Il 32enne è stato trasportato d?urgenza. 🔗 Leggi su Leggo.it
Accoltellato con 10 fendenti al torace su una panchina, grave un 32enne. L'aggressore trovato carbonizzato in auto: sarebbe l'ex della fidanzata - Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato oggi, domenica 26 ottobre, a Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza. Da ilgazzettino.it
32enne accoltellato a Fiorenzuola d'Arda dall'ex compagno della fidanzata, decine di fendenti a collo e addome - Piacenza, agguato a Fiorenzuola d'Arda: 32enne accoltellato, l'aggressore sarebbe l'ex fidanzato della compagna del giovane ... Riporta virgilio.it
Trentaduenne accoltellato su una panchina: «È stato l'ex della fidanzata, l'ha colpito 10 volte». È in fin di vita - Un uomo di 32 anni è stato accoltellato nel pomeriggio di domenica 26 ottobre 2025 a Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza. Segnala msn.com