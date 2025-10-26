Accoltella il compagno della ex fidanzata poi si dà fuoco e muore | trovato carbonizzato in auto L' ha colpito 10 volte | la fuga e il movente

Un uomo è stato ferito gravemente a coltellate nel pomeriggio di domenica, 26 ottobre 2025, a Fiorenzuola d?Arda. Il 32enne è stato trasportato d?urgenza. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Accoltella il compagno della ex fidanzata, poi si dà fuoco e muore: trovato carbonizzato in auto. «L'ha colpito 10 volte»: la fuga e il movente

accoltella compagno ex fidanzataAccoltellato con 10 fendenti al torace su una panchina, grave un 32enne. L'aggressore trovato carbonizzato in auto: sarebbe l'ex della fidanzata - Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato oggi, domenica 26 ottobre, a Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza. Da ilgazzettino.it

