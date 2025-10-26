Accadde oggi | 26 ottobre nasce il moderno gioco del calcio

Da quel momento, il football venne esportato dall’Inghilterra in tutto il mondo Il calcio dell’età moderna nacque ufficialmente il 26 ottobre 1863 a Londra. Alla Free Mason’s Tavern, in Great Queen Street, si riunirono i rappresentanti di undici club e scuole londinesi con la proposta di . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 26 ottobre, nasce il moderno gioco del calcio

