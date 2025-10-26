Ac Prato vittoria nei minuti di recupero contro il Cannara
Prato, 26 ottobre 2025 - In occasione della nona giornata del girone E di Serie D, il Prato torna al successo. Che fatica per i biancazzurri contro il Cannara, penultima forza del raggruppamento. Succede tutto nella ripresa. I lanieri si impongono 3-1: dopo il momentaneo vantaggio firmato da Risaliti, Myrtollari pareggia i conti. Ci pensa D’Orsi nei minuti di recupero a decidere la sfida, prima con il gol che riporta davanti i suoi, poi guadagnandosi il penalty trasformato da Gioè. La cronaca . Venturi stupisce, lasciando in panchina per la seconda gara consecutiva Fantoni e schierando fra i pali Furghieri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
