Abiti usati ma perché i cassonetti sono sempre pieni?
Bologna, 26 ottobre 2025 - I cassonetti degli abiti usati sono sempre strapieni, spesso i sacchetti con gli indumenti vengono abbandonati a terra, le cooperative che devono raccoglierli sono in difficoltà, le stesse associazioni di beneficenza non sanno più dove mettere vestiti e borse. Cosa sta succedendo? Abiti usati, è emergenza fast fashion. Intanto “c’è stato un aumento piuttosto evidente delle quantità – premette Fabia Ferrioli, responsabile progettazione servizi ambientali del Gruppo Hera -. Noi oggi raccogliamo circa 10mila tonnellate in Emilia Romagna, da Modena a Bologna a Ferrara, fino alla Romagna con Rimini e Ravenna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
