Abilitazioni con 30 CFU nella domanda di iscrizione al concorso PNRR3 | differenze nelle diciture e nei punteggi per la graduatoria Pillole di Question Time

Nel question time del 13 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite il docente esperto Luigi Quattrocchi, è stata discussa una questione importante relativa ai percorsi abilitanti da 30 CFU. Un focus particolare è stato posto su: le tre diverse diciture presenti nella domanda di iscrizione, pur facendo riferimento allo stesso articolo di legge. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: lodevole servizio, CFU integrativi per la classe di concorso, quali “30 CFU scegliere”. RISPOSTE AI QUESITI - Concorso docenti PNRR3: sono due i bandi che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato lo scorso 10 ottobre, e ... Secondo orizzontescuola.it

