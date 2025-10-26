S i era appena trasferita a Roma, qualche anno fa, quando, con sua grande sorpresa, è stata selezionata per entrare nel cast della serie tv Call My Agent – Italia. Era arrivata al provino dopo molte attrici note, e le sembrava impossibile superarlo. Invece è stata presa e la “sua” Lea, che nell’originale francese Dix pour cent era Andréa Martel interpretata da Camille Cottin, ha acquistato vita propria ed è diventata un’altra donna. Arriva “Call My Agent 3”, con Luca Argentero, Michelle Hunziker, Ficarra e Picone X Leggi anche › Libera dal remake, “Call My Agent Italia 2” diventa più melodrammatica e meno «fumettosa» Da quella prima stagione (l a terza è in arrivo su Sky e Now dal 14 novembre ) la vita di Sara Drago, 36 anni, è completamente cambiata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

«Abbiamo paura di perdere l'altro o di tradire le sue aspettative» dice l'attrice, tra gli interpreti del film "Fuori la verità". «Invece dovremmo scavare dentro noi stessi, per cercare di dire meno bugie possibile»