AAA | Risultati Héroes Inmortales 2025 Presenti Dominik Mysterio El Grande Americano e altri

Nella notte italiana di Sabato 25 ottobre la Lucha Libre AAA ha trasmesso il suo show Héroes Inmortales 2025. L’evento si è svolto all’ Olympic Gymnasium Juan de la Barrera e ha visto coinvolti anche Il Megacampeon Dominik Mysterio in un match titolato contro Dragon Lee, più le presenze di altre star WWE come Natalya, El Grande Americano e i Wyatt Sicks. Coverage dell’evento. Nel primo match, la squadra composta da Niño Hamburguesa, Lady Shani e Pimpinela Escarlata ha sconfitto Dalys, Abismo Negro Jr. e Taurus. Dopo che Niño Hamburguesa ha effettuato una plancha dalla terza corda su Abismo Negro Jr. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

