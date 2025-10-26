A16 Napoli-Canosa manutenzione notturna | chiusura temporanea ad Avellino Est

Roma, 26 ottobre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, l’uscita della stazione di Avellino Est resterà chiusa al traffico, in uscita per i veicoli provenienti da Napoli, dalle ore 22:00 di mercoledì 29 alle ore 6:00 di giovedì 30 ottobre.Lavori di sostituzione della segnaletica verticaleLa chiusura è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondisci con queste news

A16 NAPOLI-CANOSA: LAVORI NOTTURNI TRA AVELLINO EST E BENEVENTO, CHIUSURE PROGRAMMATE - facebook.com Vai su Facebook

Autostrada A16 Napoli-Canosa: chiusure notturne tratto tra Candela e Cerignola ovest in entrambe le direzioni $CERIGNOLA $CANDELA $AUTOSTRADA $CHIUSURE - X Vai su X

Incidente sulla A16, un morto e un ferito - Un morto e un ferito lieve: è il bilancio dell'incidente che ha portato alla chiusura temporanea della corsia nord dell'A16 Napoli- Lo riporta ansa.it

Incidente sull’A16 Napoli-Canosa all’altezza di Nola: 2 km di coda in direzione Baiano - Canosa, dopo un incidente avvenuto tra Nola e Tufino, in direzione di Baiano: almeno due i chilometri di cosa che si ... Segnala fanpage.it

A16 - Chiuso per frana tratto della Napoli-Canosa - Il movimento franoso si è sviluppato nel corso della notte scorsa al ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it