A tre secondi dal fischio finale | la Pielle vince 65-67 contro l' Andrea Costa Imola

Imola, 26 ottobre 2025 – La Pielle Livorno vince 65-67 contro l’Andrea Costa Imola al termine di una partita difficile e risolta solo da due liberi di Venucci a tre secondi dal fischio finale. Un successo importantissimo per i biancoazzurri che iniziano bene una settimana da tre impegni e sfruttano il turno di riposo di Caserta e agganciano provvisoriamente la testa della classifica. La gara del PalaRuggi ha viaggiato per 30 minuti sui binari dell’equilibrio, con i padroni di casa che, esclusi pochi minuti, hanno sempre mantenuto la testa senza riuscire mai a staccare la Pielle, capace di rispondere sempre ad ogni tentativo di fuga. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
