«Il video girato davanti a un caffè di Teheran, nel quale sono riprese ragazze senza velo che ballano al ritmo di musica rock, rappresenta un barlume di libertà e di speranza non solo per l’Iran ma per tutti coloro che hanno a cuore la libertà e la democrazia». Lo dichiara Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia e componente della commissione bicamerale contro la violenza sulle donne, commentando i video girati sui social e rilanciati anche dai giornali italiani. Le immagini dall’Iran che le femministe sembrano ignorare. «Dall’Iran – prosegue la senatrice di Fratelli d’Italia – stanno arrivando anche altre immagini di donne che hanno gettato i loro hijab tra le fiamme durante raduni spontanei. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - A Teheran il “popopo” da stadio diventa un inno di libertà: le ragazze iraniane si tolgono il velo (video)