A Remanzacco un incontro sui diritti dei consumatori e la prevenzione delle truffe
Dalle insidie delle telefonate commerciali ai contratti per l’energia, fino alle vere e proprie truffe: temi al centro dell’incontro promosso da 50&Più Udine, l’associazione di over 50 aderente al sistema Confcommercio, in collaborazione con Consumatori Attivi.L’appuntamento è in programma lunedì. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
In occasione della festa dei nonni, il Comune di Remanzacco ha organizzato in Municipio un incontro speciale dedicato agli anziani per creare spazi di ascolto e relazione. - facebook.com Vai su Facebook
"Stop alle trappole commerciali". Al centro i diritti dei consumatori - Quarto ed ultimo incontro del ciclo di conferenze su primari temi di interesse economico- Come scrive msn.com