A Remanzacco un incontro sui diritti dei consumatori e la prevenzione delle truffe

Udinetoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle insidie delle telefonate commerciali ai contratti per l’energia, fino alle vere e proprie truffe: temi al centro dell’incontro promosso da 50&Più Udine, l’associazione di over 50 aderente al sistema Confcommercio, in collaborazione con Consumatori Attivi.L’appuntamento è in programma lunedì. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

"Stop alle trappole commerciali". Al centro i diritti dei consumatori - Quarto ed ultimo incontro del ciclo di conferenze su primari temi di interesse economico

