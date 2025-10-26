A Pomezia una gara da non fallire Recanatese sotto osservazione Rischia l’allenatore Savini

Sport.quotidiano.net | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Recanatese prova, anzi deve, tornare a concentrarsi esclusivamente sul calcio giocato. Sono stati giorni tormentati, contrassegnati da troppe questioni extrasportive sulle quali, per il momento, è necessario soprassedere. Incombe infatti la gara odierna di Pomezia che prima del silenzio stampa è stata definita come un autentico crocevia e non ci vuole molto ingegno a capire che la squadra è sotto osservazione e chiamata almeno a sfoderare quel carattere che talvolta ha fatto difetto e che soprattutto l’ allenatore si gioca buona parte del suo futuro prossimo. La classifica è impietosa: le cinque sconfitte consecutive hanno fatto precipitare i giallorossi al penultimo posto e, non di rado, le prestazioni sono state anche deludenti o quantomeno non all’altezza delle aspettative. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

a pomezia una gara da non fallire recanatese sotto osservazione rischia l8217allenatore savini

© Sport.quotidiano.net - A Pomezia una gara da non fallire. Recanatese sotto osservazione. Rischia l’allenatore Savini

Approfondisci con queste news

pomezia gara fallire recanateseA Pomezia una gara da non fallire. Recanatese sotto osservazione. Rischia l’allenatore Savini - La Recanatese prova, anzi deve, tornare a concentrarsi esclusivamente sul calcio giocato. Lo riporta sport.quotidiano.net

pomezia gara fallire recanateseA must-win match in Pomezia. Recanatese is under scrutiny. Coach Savini is at risk. - Recanatese is trying—or rather, must—return to focusing exclusively on football. Segnala sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Pomezia Gara Fallire Recanatese