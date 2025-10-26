La Recanatese prova, anzi deve, tornare a concentrarsi esclusivamente sul calcio giocato. Sono stati giorni tormentati, contrassegnati da troppe questioni extrasportive sulle quali, per il momento, è necessario soprassedere. Incombe infatti la gara odierna di Pomezia che prima del silenzio stampa è stata definita come un autentico crocevia e non ci vuole molto ingegno a capire che la squadra è sotto osservazione e chiamata almeno a sfoderare quel carattere che talvolta ha fatto difetto e che soprattutto l’ allenatore si gioca buona parte del suo futuro prossimo. La classifica è impietosa: le cinque sconfitte consecutive hanno fatto precipitare i giallorossi al penultimo posto e, non di rado, le prestazioni sono state anche deludenti o quantomeno non all’altezza delle aspettative. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

A Pomezia una gara da non fallire. Recanatese sotto osservazione. Rischia l'allenatore Savini