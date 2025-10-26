A piedi in autostrada sulla A9 | il video choc dei momenti di follia tra Como e Fino Mornasco

Quicomo.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Urlava e si sbracciava passando in mezzo all’autostrada da una carreggiata all’altra, mentre auto e pullman gli sfrecciavano accanto a pochi centimetri. Momenti di panico e paura oggi verso mezzogiorno e mezza lungo l’A9 tra Como e Fino Mornasco, dove un uomo di circa 30 anni, di nazionalità. 🔗 Leggi su Quicomo.it

