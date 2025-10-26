A piedi in autostrada sulla A9 | il video choc dei momenti di follia tra Como e Fino Mornasco
Urlava e si sbracciava passando in mezzo all’autostrada da una carreggiata all’altra, mentre auto e pullman gli sfrecciavano accanto a pochi centimetri. Momenti di panico e paura oggi verso mezzogiorno e mezza lungo l’A9 tra Como e Fino Mornasco, dove un uomo di circa 30 anni, di nazionalità. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Argomenti simili trattati di recente
A piedi sulla carreggiata della A25 a fare l'autostop: quattro persone multate Un episodio insolito e pericoloso si è verificato lungo l’autostrada A25, nel tratto che da Popoli Terme conduce al casello di Sulmona. Quattro giovani, di età compresa tra i 31 e i 38 a - facebook.com Vai su Facebook