A parma finisce 0-0 Un Como tutt’altro che da Paz Ma Fabregas si tiene il punto

PARMA Chi si aspettava spettacolo fra Parma e Como è rimasto deluso: 0-0, pochissime emozioni. La partita l'ha "vinta" il 30enne Cuesta che è riuscito a bloccare ogni iniziativa dei lariani, sempre in difficoltà quando giocano contro squadre chiuse. Fabregas presenta la stessa formazione vincente con la Juventus, ma recupera Diao, Addai e Kuhn in panchina. Il Como parte fluido e veloce: Caqueret in verticale per Morata sulla destra, traversone che passa davanti alla porta, ma Paz e Moreno non ci arrivano. Cutrone cerca il gol dell'ex a tutti i costi: su rimessa laterale, di testa, prende la traversa e ci riprova sulla respinta, ma Butez è attento.

