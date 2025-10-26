A parma finisce 0-0 Un Como tutt’altro che da Paz Ma Fabregas si tiene il punto
PARMA Chi si aspettava spettacolo fra Parma e Como è rimasto deluso: 0-0, pochissime emozioni. La partita l’ha “vinta“ il 30enne Cuesta che è riuscito a bloccare ogni iniziativa dei lariani, sempre in difficoltà quando giocano contro squadre chiuse. Fabregas presenta la stessa formazione vincente con la Juventus, ma recupera Diao, Addai e Kuhn in panchina. Il Como parte fluido e veloce: Caqueret in verticale per Morata sulla destra, traversone che passa davanti alla porta, ma Paz e Moreno non ci arrivano. Cutrone cerca il gol dell’ex a tutti i costi: su rimessa laterale, di testa, prende la traversa e ci riprova sulla respinta, ma Butez è attento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Parma-Como, finisce 0-0 una partita intensa. Dei crociati le occasioni migliori - Risultati e classifica - 85' Fiammata Como, cross di Smolcic per Douvikas, ma la sua incornata è debole, nessun problema per Suzuki.
