MONZA 3 REGGIANA 1 MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo (1’st Ravanelli), Delli Carri, Carboni (33’st Lucchesi), Birindelli, Colombo, Pessina (18’st Obiang), Azzi; Colpani (12’st Maric), Keita (12’st Zeroli); Mota. A disp.: Pizzignacco, Caprari, Sardo, Bakoune, Ciurria, Capolupo, Domanico. All.: Bianco REGGIANA (3-5-2): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover (12’st Magnani), Portanova (26’st Gondo), Mendicino (18’st Charlys), Bertagnoli, Marras (1’st Bozzolan); Lambourde (12’st Tavsan), Novakovich. A disp.: Saro, Enza, Stulac, Vallarelli, Basili, Tripaldelli, Maisterra. All.: Dionigi Arbitro: Fourneau di Roma 1 (Ricci e Bianchini; IV ufficiale Zago; Var Giua, Avar Paterna) Reti: Mota (M) al 3’pt e al 43’pt, Novakovich (R) al 14’pt, Izzo (M) al 25’pt. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - A Monza arriva il terzo meritato kappao