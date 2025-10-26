A Milano uno spazio unico al mondo | il Museo dei Quaderni

Uno spazio unico al mondo, proprio nel centro di Milano. Un museo dei quaderni di scuola, 2.500 in tutto, provenienti da 35 Paesi e scritti in 18 lingue diverse. Nei quaderni i bambini parlano di sé, della propria vita quotidiana, di scuola e famiglia, di amicizie e del mondo che li circonda. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A Milano uno spazio unico al mondo: il Museo dei Quaderni

Contenuti che potrebbero interessarti

? Oggi pomeriggio al Centro Sociale Culturale Sardo - Milano spazio alla degustazione di vernaccia di Oristano. Durante l'evento i partecipanti avranno l'opportunità di assaporare 5 diverse espressioni di questo vino unico al mondo. #fasi #emigrazionesar - facebook.com Vai su Facebook

Milano Cortina 2026, l'Italia torna al centro del mondo - Il Giornale organizza un incontro con i protagonisti: Malagò e Sallusti aprono il dibattito a Milano il 27 ottobre. Come scrive msn.com

Milano, come il basket può salvare il Corvetto (e tutto il mondo): il prof-guru di New York in visita ai ragazzi di strada. «È l'unico sport universale» - La schiacciata stavolta è di quelle da fare tremare il canestro, e arriva dopo un terzo tempo lungo tre anni. Si legge su milano.corriere.it

A Milano apre una private home gallery: nuovo spazio espositivo con un tocco di intimità in più - A Milano apre Casa Gregotti, private home gallery fondata da Maria Gregotti che affonda le sue radici in una solida eredità famigliare, quella di Quinto Gregotti, noto imprenditore e collezionista del ... Come scrive artribune.com