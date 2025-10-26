A Milano la magia dei gioielli non preziosi prende vita con Costume Jewelry la collezione di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo

( a skanews) – La Biblioteca Nazionale Braidense a Milano ospita Costume Jewelry. The Collection of Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. In occasione della pubblicazione dell’omonimo volume edito da Taschen, l’esposizione ripercorre la storia della raccolta di gioielli fantasia di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presentando gioielli non preziosi dagli anni Trenta fino a oggi. In mostra grandi collane, orecchini variopinti, spille eccentriche e bracciali originali raccontano un fenomeno che, da semplice alternativa al gioiello autentico, si è affermato come vero e proprio linguaggio creativo. Gioielli in oro e diamanti AI2526. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - A Milano, la magia dei gioielli non preziosi prende vita con Costume Jewelry, la collezione di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo

