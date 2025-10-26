A Marco Runfola il Rally delle Colline Metallifere

POMARANCE – Con il miglior tempo fatto registrare su sei prove speciali, a conferma della leadership acquisita dall’avvio del secondo giorno di gara, Marco Runfola si è elevato vincitore al decimo Rally delle Colline Metallifere e Pomarance, appuntamento organizzato dalla scuderia Maremmacorse 2.0 che ha interessato – nell’intero fine settimana – la Val di Cecina. Il pilota di Cefalù, affiancato dal copilota pistoiese Daniele Michi nella sua prima esperienza al volante della Skoda Fabia RS, ha inanellato un “filotto” di primati monopolizzando il confronto nella sua giornata conclusiva e festeggiando, per la quarta volta in carriera, sulla pedana d’arrivo di Pomarance, condividendo con Erreffe Rally Team il prestigioso poker. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it