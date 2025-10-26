A Maggiore il Maggior-Halloween

Novaratoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Maggiora, con la Pro loco, appuntamento con "Maggior-Halloween". Dalle 19 di venerdì 31 ottobre partenza e arrivo dalla nuova sede Pro loco a Casa Sant'Agapito in via Parrocchia, 2. La mappa maledetta permetterà di visitare i cortili stregati e raccogliere tutti gli indizi per ricevere un. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

