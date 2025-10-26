A Gascon e Garrone il premio Capri 30th Award

L'attrice spagnola Karla Sofia Gascon e il regista Matteo Garrone insieme ai produttori Riccardo Tozzi (Cattleya), Nicola Claudio (Rai Cinema), Rita Rusi? e l'americana McKenna Marshall hanno ricevuto il premio “Capri 30th Award” in occasione del “Roma Fall Gala - The Producers night” promosso al Palazzo delle Esposizioni in Roma. Un evento speciale per il trentennale del “Capri Hollywood - The International Film Festival”. La kermesse cinematografica di fine anno promossa dall'Istituto Capri Nel Mondo con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania. Una serata nel clou della festa del cinema di Roma, aspettando l'happening per l'industria cinematografica internazionale in programma dal 27 dicembre al 2 gennaio prossimi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - A Gascon e Garrone il premio "Capri 30th Award"

Contenuti che potrebbero interessarti

L’attrice spagnola Karla Sofia Gascon e il regista Matteo Garrone insieme ai produttori Riccardo Tozzi (Cattleya), Nicola Claudio (Rai Cinema), Rita Rusic e l’americana McKenna Marshall hanno ricevuto il premio “Capri 30th Award” - X Vai su X

3 HIGHLIGHTS DI IERI Matteo Garrone, Marco Leonardi, Darko Peric, Nunzia Di Stefano, Karla Sofía Gascón, Nicola Claudio e tanti altri per il Party Capri Hollywood – Roma – The Producer Night – Roma Fall Gala. Prossimamente le foto e i video… # Contem - facebook.com Vai su Facebook

A Gascon e Garrone il premio "Capri 30th Award" - L’attrice spagnola Karla Sofia Gascon e il regista Matteo Garrone insieme ai produttori Riccardo Tozzi (Cattleya), Nicola Claudio (Rai Cinema), ... Si legge su iltempo.it

A Karla Sofia Gascon e Matteo Garrone il premio 'Capri 30th Award' - L'attrice spagnola Karla Sofia Gascon, il regista Matteo Garrone insieme ai produttori Riccardo Tozzi (Cattleya), Nicola Claudio (Rai Cinema), Rita Rusic e l'americana McKenna Marshall hanno ricevuto ... Lo riporta tg24.sky.it

Gascon e Garrone premiati con il “Capri 30th Award” - Riconoscimenti anche ai produttori Tozzi, Rusic, Nicola Claudio e Marshall durante il Roma Fall Gala. Come scrive mymovies.it