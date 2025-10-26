Arezzo, 26 ottobre 2025 – : Nei giorni scorsi il Sindaco Mario Agnelli ha ricevuto a Palazzo Comunale il capitano della Castiglionese, Daniele Menchetti, che ha recentemente tagliato lo storico traguardo di 439 presenze ufficiali con la maglia viola, superando il record assoluto di presenze detenuto da Mario Angori. Il record è stato battuto e celebrato domenica 19 ottobre allo stadio “Faralli”, prima del pesce d'inizio di Castiglionese–Certaldo, quando il presidente Carlo Barbagli ha consegnato a Menchetti una maglia commemorativa con il numero 439. Il Sindaco Agnelli ha espresso gratitudine e orgoglio consegnando a Menchetti la medaglia del San Michele, personalizzata con l'incisione: . 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “A Daniele, 439 volte in Viola!”