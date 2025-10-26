A Daniele 439 volte in Viola!
Arezzo, 26 ottobre 2025 – : Nei giorni scorsi il Sindaco Mario Agnelli ha ricevuto a Palazzo Comunale il capitano della Castiglionese, Daniele Menchetti, che ha recentemente tagliato lo storico traguardo di 439 presenze ufficiali con la maglia viola, superando il record assoluto di presenze detenuto da Mario Angori. Il record è stato battuto e celebrato domenica 19 ottobre allo stadio “Faralli”, prima del pesce d'inizio di Castiglionese–Certaldo, quando il presidente Carlo Barbagli ha consegnato a Menchetti una maglia commemorativa con il numero 439. Il Sindaco Agnelli ha espresso gratitudine e orgoglio consegnando a Menchetti la medaglia del San Michele, personalizzata con l'incisione: . 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
LA STORIA / Lionello Daniele era stato dato per spacciato più volte dai medici, ma è sopravvissuto. Il paziente è stato seguito a Piove di Sacco, Mestre e al Sant’Antonio a Padova. La figlia Barbara: «Una storia di buona sanità che ha restituito un padre alla su - facebook.com Vai su Facebook
Gasperini: “Abbiamo preso un bruttissimo gol. Poi abbiamo preso le misure già dopo 30 minuti. A fine primo tempo eravamo fiduciosi. La differenza è stata nel tiro e nelle conclusioni. Siamo mancati in forza e precisione. Quando tiri 11 volte dentro l’area è vera - X Vai su X
Menchetti: 439 volte in viola - Nei giorni scorsi il sindaco Mario Agnelli ha ricevuto a Palazzo Comunale il capitano della Castiglionese, Daniele Menchetti, per celebrare il traguardo storico delle 439 presenze ufficiali in maglia ... Segnala teletruria.it
439 volte con la maglia della Castiglionese, il sindaco Agnelli premia Daniele Menchetti - Nei giorni scorsi il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli ha ricevuto a Palazzo Comunale il capitano della Castiglionese, Daniele Menchetti, che ha recentemente tagliato lo storico traguardo ... Secondo corrierediarezzo.it