Sei italiani disputeranno il gigante maschile di Soelden, prova valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo sul ghiacciaio del Rettenbach, dove si aprirà la stagione invernale per gli uomini con l’ormai tradizionale prova tra le porte larghe. Gli azzurri cercheranno di ottenere un buon risultato nella giornata d i domenica 26 ottobre, la prima manche è in programma alle ore 10.00 e la seconda andrà in scena alle ore 13.00. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI SOELDEN ALLE 10.00 E ALLE 13.00 L’uomo più atteso in casa Italia è Luca De Aliprandini, che scenderà con il pettorale numero 11 e che potrà a inserirsi nelle posizioni nobili di una gara che dovrebbe vedere il tradizionale dominio dello svizzero Marco Odermatt. 🔗 Leggi su Oasport.it

A che ora partono De Aliprandini e gli azzurri nel gigante di Soelden 2025: n. di pettorale, tv, streaming