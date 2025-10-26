Dopo le donne tocca agli uomini a Soelden. Comincia anche la Coppa del Mondo maschile e si gareggia sempre sul Rettenbach. Il principale favorito è senza alcun dubbio Marco Odermatt, che sarà ancora l’uomo da battere in questa stagione sia per la classifica di specialità sia per quella generale. Proveranno a contrastarlo il connazionale Loic Meillard ed il norvegese Henrik Kristoffersen. In casa Austria si sogna dopo la vittoria di Julia Scheib e si punta su Stefan Brennsteiner e Marco Schwartz. Attenzione poi ancora allo svizzero Thomas Tumler, al norvegese Atle Lie McGrath e al brasiliano Lucas Pinheiro Braathen. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist gigante maschile Soelden 2025, programma, streaming