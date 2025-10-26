A Cetara istituito il senso alternato sulla SS163 Amalfitana | ancora pietre sull’asfalto

Tempo di lettura: 2 minuti Distacco di roccia questa mattina sulla SS163 dove, in territorio di Cetara, è stato attivato un nuovo senso di marcia alternato in seguito alle verifiche statiche della parete interessata dal crollo di materiale lapideo. Sul posto si è recato il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, che ha evitato la chiusura dell’arteria dopo aver analizzato la situazione insieme ai tecnici e al responsabile Anas. Lungo l’area interessata dal distacco di roccia, peraltro priva di reti di contenimento, è stato così disposto il senso di marcia alternato regolato da impianto semaforico per effetto del restringimento di carreggiata mediante l’apposizione di new jersey a ridosso della corsia interna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it