A bordo del Trieste la nave più grande della marina militare italiana
Siamo tornati a bordo di nave Trieste, a distanza di diversi mesi. L'unità è enorme, l'hangar e di dimensioni colossali e il ponte di volo degno di una vera portaerei. E lo specifichiamo perché il Trieste portaerei non è, e non è neppure l'ammiraglia della marina militare italiana, come molti. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Tutto è pronto per la cerimonia a bordo di Nave Trieste. Tanti i curiosi in piazza Unità dove è stato allestito un maxischermo: nelle foto di Andrea Lasorte e Stefano Bizzi alcuni dei momenti che hanno preceduto l'inizio dell'evento tra terra e mare. La diretta nel - facebook.com Vai su Facebook
Il Burlo a bordo di nave Diciotti, Trieste chiude la Barcolana nel segno della collaborazione e del mare https://triesteallnews.it/2025/10/il-burlo-a-bordo-di-nave-diciotti-trieste-chiude-la-barcolana-nel-segno-della-collaborazione-e-del-mare/… - X Vai su X
Nave Trieste: Fedriga, fieri della Marina Militare e di Fincantieri - "Un orgoglio che va oltre i confini del Friuli Venezia Giulia e abbraccia l'intero Paese: a ... Riporta ilgazzettino.it
Dipiazza a bordo di Nave Trieste: “Simbolo d’orgoglio nazionale e del legame profondo con la nostra città” - Alla vigilia delle celebrazioni per il 71° anniversario del ritorno di Trieste all’Italia, il sindaco Roberto Dipiazza è salito a bordo della Nave Trieste per lo scambio dei crest con il comandante Fr ... triestecafe.it scrive
A bordo di Nave Trieste, ammiraglia del gruppo anfibio 100% italiana - E' il fiore all'occhiello della Marina Militare, l'ultimo arrivo; la più grande unità mai costruita dalla cantieristica nazionale, 100% Made in Italy. Riporta quotidiano.net