A bordo del Trieste la nave più grande della marina militare italiana

Siamo tornati a bordo di nave Trieste, a distanza di diversi mesi. L'unità è enorme, l'hangar e di dimensioni colossali e il ponte di volo degno di una vera portaerei. E lo specifichiamo perché il Trieste portaerei non è, e non è neppure l'ammiraglia della marina militare italiana, come molti. 🔗 Leggi su Triesteprima.it