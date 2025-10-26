A bordo del Trieste anche Massimiliano Latorre uno dei due marò della controversia internazionale tra Italia e India

Triesteprima.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A bordo della nave Trieste questa mattina c'era, tra le altre formazioni, quella della Brigata San Marco, i “marines” italiani di stanza a Brindisi. Ma c'era anche un ex collega, di quando la brigata era ancora un reggimento. Parliamo di Massimiliano Latorre, dal 2024 in pensione, immortalato in. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

