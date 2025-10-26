A 69 anni precipita dal muro del Pantheon L’ipotesi della caduta per scattarsi un selfie
Un volo di sette metri fatale. Una serata che doveva essere di svago nel cuore di Roma, si è trasformata in tragedia per un turista giapponese di 69 anni. Hibino Morimasa, ha perso la vita venerdì sera nella capitale dopo essere precipitato nel fossato del Pantheon. Una tragedia che in base a una primissima analisi lascia pensare ad una fatalità ma spetterà alla Polizia, coordinata dalla Procura, chiarire cosa sia avvenuto intorno alle 21.50 in uno degli angoli più frequentati dai turisti a Roma. L’uomo è caduto da un muro perimetrale del monumento, all’angolo tra via della Palombella e via della Rotonda, alle spalle dell’ingresso principale della chiesa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
