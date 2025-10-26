A 38 anni dalla scomparsa del vigile buono | Savignano ricorda Aurelio Zaghini
Ricorre domenica il 38esimo anniversario della morte di Aurelio Zaghini. Nell’occasione il sindaco Nicola Dellapasqua si è recato al Cimitero centrale in via della Repubblica per depositare un mazzo di fiori decorato con il tricolore in omaggio alla memoria del “vigile buono” che nel lontano 26. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
