A 38 anni dalla scomparsa del vigile buono | Savignano ricorda Aurelio Zaghini

Cesenatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricorre domenica il 38esimo anniversario della morte di Aurelio Zaghini. Nell’occasione il sindaco Nicola Dellapasqua si è recato al Cimitero centrale in via della Repubblica per depositare un mazzo di fiori decorato con il tricolore in omaggio alla memoria del “vigile buono” che nel lontano 26. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

