Sottovalutiamo tutti questa azione, ma potrebbe danneggiare irrimediabilmente il nostro televisore. Spegnere il televisore rientra in quei gesti di routine che compiamo ogni giorno senza rendercene conto, come se avessimo una sorta di pilota automatico a guidare le nostre azioni. Tuttavia, proprio perché è un gesto che viene svolto quotidianamente nel medesimo modo è fondamentale assicurarsi di farlo nel modo corretto. Potrebbe sembrare strano, ma spegnere il televisore nel modo sbagliato contribuisce a ridurre la vita dell’apparecchio. È bene tenere in mente che le TV di ultima generazione, come quelle a tecnologia LED, OLED o QLED, integrano componenti elettronici sensibili a determinate variazioni di corrente e processi interni che non si interrompono immediatamente quando si preme il pulsante di spegnimento. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - 9 persone su 10 spengono la TV nel modo sbagliato: ecco il danno silenzioso che stai causando