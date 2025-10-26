80° anniversario Udi – Un’idea che fa storia convegno con Ascani
ROMA – Lunedì 27 ottobre, a partire dalle ore 11, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “80° anniversario Udi – Un’idea che fa storia”. Si prevede nell’occasione il saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
