5 seconds of summer il 28 aprile 2026 a milano

MILANO – Dopo aver conquistato milioni di fan in tutto il mondo, i 5 Seconds of Summer tornano in Italia per un imperdibile appuntamento live. La band australiana si esibirà il 28 aprile 2026 all’Unipol Forum di Milano in uno show memorabile. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 10 di martedì 28 ottobre in per coloro che avranno pre-ordinato il nuovo album sullo store ufficiale: https:shop.universalmusic.itproducts5-seconds-of-summer-everyone-s-a-star-cd?srsltid=AfmBOorMUBIGxcRlqmnuzKnIAcPsCNR5p8JHWJY3eKz3c2T494GQt4gu. L’accesso riservato ad alcuni dei migliori biglietti sarà disponibile, per i titolari di carta Mastercard, da mercoledì 29 ottobre alle ore 10. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

