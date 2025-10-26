40 secondi | il film di Vincenzo Alfieri vince due premi importanti alla Festa del cinema di Roma

Comingsoon.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriverà al cinema il 19 novembre 40 secondi di Vincenzo Alfieri, uno dei film più belli e importanti visti alla Festa del cinema di Roma, dove ha ricevuto due premi di rilievo per gli attori. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

