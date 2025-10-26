4 di Sera Caprarica | L' Ucraina? Bisogna dirlo con orrore

"Le immagini di Gaza rasa al suolo hanno suscitato un'emozione collettiva straordinaria, perfino in America. Perfino la base Maga (Make America Great Again) di Trump è molto critica con Israele sull'atteggiamento tenuto verso i palestinesi a Gaza": il giornalista Antonio Caprarica lo ha detto nello studio del talk 4 di Sera, in onda su Rete 4, facendo il punto e il confronto tra il conflitto in Medio Oriente, che sembra essere stato almeno in parte attenuato grazie all'intervento del presidente americano Donald Trump, e quello in Ucraina, dove la Russia continua invece ad attaccare. Anche nel caso di Kiev il capo della Casa Bianca ha tentato di trovare un compromesso tra le parti in guerra, ma questa volta incontrando maggiori difficoltà. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

