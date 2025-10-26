3DS DSi nds-bootstrap v2.91 hotfix Disponibile | Risolto un Bug Critico per i Salvataggi NAND

nds-bootstrap, l’applicazione open-source che permette di eseguire ROM Nintendo DSDSi e homebrew in modo nativo su console DSi3DS con CFW e su flashcard per Nintendo DS, ha ricevuto una nuova versione hotfix: la v2.9.1. Download e Installazione. Per aggiornare: Scarica il file .7z o .zip dalla pagina delle release di nds-bootstrap.. Estrai i file .nds e .ver di nds-bootstrap nella cartella root:nds della tua SD card.. Novità della Versione v2.9.1 (Hotfix). Questa versione hotfix risolve un bug significativo che poteva passare inosservato: Correzione per i Salvataggi NAND: È stato risolto un problema per cui le operazioni di letturascrittura dei salvataggi NAND non funzionavano correttamente per gli utenti che utilizzano nds-bootstrap su SD card di DSi3DS (o per utenti di flashcard che eseguono con SCFG sbloccato). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

