32enne accoltellato a Fiorenzuola d' Arda dall' ex compagno della fidanzata l' aggressore trovato carbonizzato

Piacenza, agguato a Fiorenzuola d'Arda: 32enne accoltellato, l'aggressore sarebbe l'ex compagno della fidanzata del giovane.

Il 32enne è stato accoltellato mentre si trovava su una panchina. L’uomo è attualmente ricoverato: sarebbe in gravi condizioni A colpirlo con diverse coltellate potrebbe essere stato l’ex compagno della fidanzata. Il presunto aggressore si sarebbe tolto la vita - facebook.com Vai su Facebook

