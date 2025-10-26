26 ottobre Madonna di San Vito | l’icona miracolosa che salvò i soldati italiani nella Battaglia di Lepanto

Un manipolo di soldati originari di San Vito dei Normanni, scampati per miracolo alla cruenta battaglia di Lepanto, decisero di rendere grazie per la sua protezione a quella che verrà chiamata Madonna della Vittoria. A San Vito dei Normanni, comune pugliese in provincia di Brindisi, si trova la chiesa di Santa Maria della Vittoria, chiamata. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

26 ottobre, Madonna di San Vito: l'icona miracolosa che salvò i soldati italiani nella Battaglia di Lepanto

