26 ottobre 1954 Trieste torna italiana | il Governatore Fedriga celebra la storia e l’identità della città
“26 ottobre 1954: Trieste torna italiana. Una data che segna la storia e l’anima di questa terra, l’identità di una città e di un popolo che, nonostante le difficoltà e le divisioni, non ha mai smesso di guardare avanti con cuore, speranza e orgoglio. Viva Trieste, viva il Friuli Venezia Giulia, viva l’Italia.” Con queste parole il Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha voluto ricordare oggi un anniversario simbolo per la regione e per l’intero Paese. La ricorrenza del ritorno di Trieste all’Italia, avvenuto il 26 ottobre 1954, rappresenta un momento storico di grande rilevanza, testimone di un percorso complesso che ha visto la città affrontare sfide politiche e sociali significative. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
