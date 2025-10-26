26 ottobre 1863 nasce il calcio moderno Ma tutto ebbe inizio a Firenze
Firenze, 26 ottobre 2025 - Era il 26 ottobre del 1863 quando alcuni club sportivi decisero, in Inghilterra, di consociarsi in una nuova associazione: The Football Association. Di fatto quest'evento segna la nascita di un nuovo sport: il calcio moderno. La Federazione inglese venne affiliata alla Fifa in un primo momento dal 1905 al 1920, poi dal 1924 al 1928, per entrare definitivamente a farne parte dal 1946, mentre venne affiliata alla Uefa dal 1954. la più antica associazione calcistica del mondo. E, di conseguenza, quello che conosciamo oggi come calcio moderno. Per secoli a Londra non esistevano regole accettate universalmente per giocare a calcio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
